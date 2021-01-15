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Звонят через Viber и представляются сотрудниками банка. Как понять, что вам звонит мошенник?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества посредством телефонных мессенджеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники стали звонить жертвам через Viber.
При этом звонки могут совершаться с телефонных номеров, похожих на номер контакт-центра того или иного банка с использованием официального логотипа. Все дело в том, что похитители используют специальное программное обеспечение, которое подменяет номера.
При этом, как правило, мошенники уже обладают начальной информацией о человеке и используют ее для создания у клиента доверия. Все сводится к просьбе назвать недостающие цифры карточки либо пройти по ссылке, пришедшей на мобильный телефон.
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Новости Беларуси. В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества посредством телефонных мессенджеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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