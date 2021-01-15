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«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня наша программа приехала на уникальное подворье Свято-Елисаветинского монастыря. Казалось бы, всего в 35 километрах от Минска, а здесь совершенно особая, отличная от мирской, атмосфера, сообщили в программе «
Александр всего два месяца на подворье. Верит, что это не случайность. Сам родился в день Рождества Христова, а здесь надеется начать жизнь заново.
Александр Лебедок, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:
В храме на богослужениях непременно собираются все обитатели подворья, независимо от вероисповедания и даже цвета кожи.
Валентин Ламыго, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:
Брат Валентин поет на клиросе. Пригодилось музыкальное образование, в мирской жизни он писал песни. Но обратно не тянет. Гармонию удалось обрести именно здесь.
Валентин Ламыго:
Александр Метельский, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:
Александр – один из старожил на подворье. Накануне Рождества руководит созданием всего праздничного декора. Это тоже шедевры Александра, которые он смастерил вместе со своими подопечными-инвалидами, тепло подмигивают нам огоньками из окон трапезной. Кухня здесь, кстати, отменная. Есть место и пище духовной.
Валентин Ламыго:
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«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?
Новости Беларуси. Сегодня наша программа приехала на уникальное подворье Свято-Елисаветинского монастыря. Казалось бы, всего в 35 километрах от Минска, а здесь...
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