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«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

15.01.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня наша программа приехала на уникальное подворье Свято-Елисаветинского монастыря. Казалось бы, всего в 35 километрах от Минска, а здесь совершенно особая, отличная от мирской, атмосфера, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Рождество ведь принято встречать со светлыми мыслями, в спокойствии и гармонии. Обрести все это как раз здесь и помогают тем, кто попал в беду. В выпуске расскажем, чем живет подворье, как здесь помогают начать новую жизнь и с какими помыслами встречают Рождество.

«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

Александр всего два месяца на подворье. Верит, что это не случайность. Сам родился в день Рождества Христова, а здесь надеется начать жизнь заново.

«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

Александр Лебедок, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:
Я-то сам, если честно, с криминальным прошлым, но сюда я приехал и действительно отдыхаю. Посмотрите, такая красота, византийское зодчество, немножко русского. Заходишь, и душа успокаивается. Работаем на ферме, матушки у нас очень хорошие. Меня нормально здесь приняли, предоставили работу, здесь всего хватает. Я вот скажу честно, даже и денег не надо порой. Хватает и покушать, и отдыхает душа, и поработать, а труд исправляет все.

«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

В храме на богослужениях непременно собираются все обитатели подворья, независимо от вероисповедания и даже цвета кожи.

«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

Валентин Ламыго, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:
Вообще бывают некрещеные, бывают католики, кого только не было. Представляете, у нас даже есть брат с Эфиопии, очень хороший. Он у нас уже лет пять или шесть послушается, и все хорошо. Господь объединяет всех.

Брат Валентин поет на клиросе. Пригодилось музыкальное образование, в мирской жизни он писал песни. Но обратно не тянет. Гармонию удалось обрести именно здесь.

«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

Валентин Ламыго:
Мы все падаем, все поднимаемся, у каждого свое бремя. Но приходя сюда, возвращаясь каждый раз на подворье, ты обретаешь не то, что новую семью, если ты только хочешь, если господь у тебя тут заставил щелкнуть сердце, ты обретаешь в себе мир. А это самое главное. Я часто бываю в миру, понимаю, что там все, что за пределами монастыря, это уже...
– Суета лишняя?
– Конечно.

«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

Александр Метельский, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:
Подворье – это я. Жив, здоров. Подворье – это все. Если раньше я думал, отойду немножко, это было лет 18 назад, в себя приду и уйду. Потом захватило. Попал на ферму, потом на питомник. Начали с нуля питомник делать для среднеазиатской овчарки. Захватило, я уже и время не наблюдал. А потом как-то это все засосало. Без подворья уже все не то. В мир выезжаешь, все какое-то не свое, чужое. К вере постепенно приходят. Каждый находит себя здесь по-разному. Кто-то в послушании, кто-то в вере, кто-то просто в молитве. Чуть ли не до фанатизма доходит. А в конечном итоге бог держит здесь всех.

«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

Александр – один из старожил на подворье. Накануне Рождества руководит созданием всего праздничного декора. Это тоже шедевры Александра, которые он смастерил вместе со своими подопечными-инвалидами, тепло подмигивают нам огоньками из окон трапезной. Кухня здесь, кстати, отменная. Есть место и пище духовной.

«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

Валентин Ламыго:
Вот это наша трапезная, украшенная братьями, матушками, сестрами к Новому году, Рождеству. Здесь у нас сцена, здесь проходят концерты, спектакли. На этот Новый год был спектакль. Все остались очень довольны. А после спектакля были накрыты столы новогодние, братья встречали праздник. 

«Стараемся, чтобы им было хорошо». Как подворье монастыря стало местом реабилитации для тысяч мужчин? Подробности здесь.

Люди в материале: Александр Лебедок, Валентин Ламыго, Александр Метельский, Яна Шипко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня наша программа приехала на уникальное подворье Свято-Елисаветинского монастыря. Казалось бы, всего в 35 километрах от Минска, а здесь...
 
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