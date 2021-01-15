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«По прямому приказу Лукашенко». В сети появился доклад для НАТО, который рассказывает о блокировках интернета в Беларуси

15.01.2021 09:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Стратком НАТО опубликовал доклад iSANS о блокировке интернета в Беларуси в разгар протестов 9-13 августа. Полную версию документа можно прочесть по ссылке. Для тех, у кого мало времени, мы публикуем супер краткий пересказ доклада, которым iSANS поделился в своем телеграм-канале. 

«В августе 2020 года спецслужбы Беларуси попытались реализовать первую в европейской истории полную блокировку доступа к интернету в пределах отдельно взятого государства. 

9-13 августа 2020 года спецслужбы Беларуси по прямому приказу Александра Лукашенко попытались лишить граждан возможности координировать мирные протесты. Пытались предотвратить распространение информации о запланированных властями убийствах и пытках мирных протестующих бойцами спецотрядов МВД, КГБ и Сил специальных операций (ССО). 

Вопреки ожиданиям руководства Беларуси, блокировка интернета вызвала обратный эффект и привела не только к ускорению революционной ситуации, но и к серьезным экономическим потерям. 

В разгар протестов Беларусь вышла в глобальные лидеры по использованию инструментов обхода интернет-блокировок. Информация о преступлениях против человечности, которую группа во главе с Александром Лукашенко пыталась скрыть на протяжении 60 часов, попала к интернет-пользователям в концентрированном виде. Она привела к ускоренной мобилизации протестных групп во всех слоях населения. 

Сопутствующие экономические потери, полная остановка цифровой экономики, и инфраструктурный хаос, который парализовал работу государства как института, вынудили спецслужбы Беларуси восстановить публичный доступ к интернету на четвёртый день протестов.

Руководство и сотрудники силовых структур, которые участвовали в блокировке интернета, нарушили базовое право граждан на доступ к информации, гарантированное Конституцией Республики Беларусь и международными договорами республики. В юридическом смысле эти действия необходимо квалифицировать как одно из серьезных нарушений базовых прав человека, совершенных командой Александра Лукашенко в период операции по вооруженному захвату власти 9-13 августа 2020.

Несмотря на подтвержденную в августе 2020 устойчивость жителей Беларуси к блокировке интернета со стороны действующего правительства, команда iSANS рекомендует осуществить тестирование технологий низкоорбитального спутникового интернета (Kuiper/OneWeb/StarLink) над территорией Беларуси для дальнейшего использования и продвинутого тестирования сервисов satellite internet constellation в случае новых попыток блокировки доступа со стороны действующего руководства республики».

Справка: Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО (NATO StratCom Centre of Excellence) был создан в Риге (Латвия) в 2014 году. Стратком НАТО проводит исследования стратегических коммуникаций и информационной среды для государств-членов НАТО.

 
 
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Стратком НАТО опубликовал доклад iSANS о блокировке интернета в Беларуси в разгар протестов 9-13 августа. Полную версию документа можно прочесть по ссылке. Для тех, у...
 
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