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«По прямому приказу Лукашенко». В сети появился доклад для НАТО, который рассказывает о блокировках интернета в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Стратком НАТО опубликовал доклад iSANS о блокировке интернета в Беларуси в разгар протестов 9-13 августа. Полную версию документа можно прочесть
«В августе 2020 года спецслужбы Беларуси попытались реализовать первую в европейской истории полную блокировку доступа к интернету в пределах отдельно взятого государства.
9-13 августа 2020 года спецслужбы Беларуси по прямому приказу Александра Лукашенко попытались лишить граждан возможности координировать мирные протесты. Пытались предотвратить распространение информации о запланированных властями убийствах и пытках мирных протестующих бойцами спецотрядов МВД, КГБ и Сил специальных операций (ССО).
В разгар протестов Беларусь вышла в глобальные лидеры по использованию инструментов обхода интернет-блокировок. Информация о преступлениях против человечности, которую группа во главе с Александром Лукашенко пыталась скрыть на протяжении 60 часов, попала к интернет-пользователям в концентрированном виде. Она привела к ускоренной мобилизации протестных групп во всех слоях населения.
Сопутствующие экономические потери, полная остановка цифровой экономики, и инфраструктурный хаос, который парализовал работу государства как института, вынудили спецслужбы Беларуси восстановить публичный доступ к интернету на четвёртый день протестов.
Руководство и сотрудники силовых структур, которые участвовали в блокировке интернета, нарушили базовое право граждан на доступ к информации, гарантированное Конституцией Республики Беларусь и международными договорами республики. В юридическом смысле эти действия необходимо квалифицировать как одно из серьезных нарушений базовых прав человека, совершенных командой Александра Лукашенко в период операции по вооруженному захвату власти 9-13 августа 2020.
Несмотря на подтвержденную в августе 2020 устойчивость жителей Беларуси к блокировке интернета со стороны действующего правительства, команда iSANS рекомендует осуществить тестирование технологий низкоорбитального спутникового интернета (Kuiper/OneWeb/StarLink) над территорией Беларуси для дальнейшего использования и продвинутого тестирования сервисов satellite internet constellation в случае новых попыток блокировки доступа со стороны действующего руководства республики».
Справка: Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО (NATO StratCom Centre of Excellence) был создан в Риге (Латвия) в 2014 году. Стратком НАТО проводит исследования стратегических коммуникаций и информационной среды для государств-членов НАТО.
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«По прямому приказу Лукашенко». В сети появился доклад для НАТО, который рассказывает о блокировках интернета в Беларуси
Стратком НАТО опубликовал доклад iSANS о блокировке интернета в Беларуси в разгар протестов 9-13 августа. Полную версию документа можно прочесть по ссылке. Для тех, у...
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