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Правительство России рассмотрит запрет на покупку банков государством

15.01.2021 09:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Законопроект о запрете государству покупать финансовые активы вынесен на рассмотрение правительства. Если поправки примут, госбанки и ЦБ смогут становиться собственниками кредитных организаций только в исключительных случаях

Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к кабинету министров.

Проект содержит поправки в закон «О защите конкуренции»: в нем может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда, следует из документа.

Необходимость введения подобных ограничений назрела из-за ситуации в финансовом секторе: доля государства на банковском рынке еще в 2018 году достигла 70%, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ крайне важен для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе», заявил РБК замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке.

 
 
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Законопроект о запрете государству покупать финансовые активы вынесен на рассмотрение правительства. Если поправки примут, госбанки и ЦБ смогут становиться...
 
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