Инфляция в Аргентине в 2020 году превысила 36%

Источник материала: АФН

Рост цен в Аргентине по итогам 2020 года составил 36,1%. Такие данные обнародовал в четверг Национальный институт статистики и переписи республики.

В декабре инфляция составила 4%, что стало самым высоким показателем за год. По данным составителей доклада, наибольший рост цен за месяц зафиксирован в сфере медицинских услуг, развлечений и транспорта, передает ТАСС.

В целом за год в Аргентине больше всего выросла стоимость одежды и обуви (60%), услуг в сфере развлечений (48%) и продуктов питания (42,1%).

Аргентина несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2019 года этот показатель составил 53,8%, за 2018 год - 47,6%.