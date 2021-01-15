Эксперты рекомендуют, что можно сделать с блокировкой интернета в Беларуси





Плакаты на августовской акции протеста / Из архива Еврорадио





пишет Еврорадио. Делается вывод, что это решение властей Беларуси стало одним из основных катализаторов революционных событий. Само событие для экспертов важно — такая полная блокировка в масштабах целой страны произошла впервые в европейской истории. И они получили возможность проанализировать её влияние на протестное движение,Еврорадио.





Эксперты пишут, что белорусские спецслужбы 9-13 августа совершили блокировку интернета с целью лишения координации протестов и недопущения распространения информации о жёстких действиях властей в отношении протестующих. Они приходят к выводу, что власти ошиблись: блокировка интернета привела и к активизации протестов, и к серьезным экономическим потерям (последний фактор и подтолкнул к прекращению блокировки). В те дни наша страна "вышла в глобальные лидеры по использованию инструментов обхода интернет-блокировок". Информация о действиях силовиков и их преступлениях "попала к интернет-пользователям в концентрированном виде и привела к ускоренной мобилизации протестных групп во всех слоях населения".





Эксперты iSANS делают вывод, что "руководство Республики Беларусь и сотрудники силовых структур, участвовавшие в блокировке интернета, нарушили базовое право граждан на доступ к информации, гарантированное Конституцией... и международными договорами". Несмотря на то, что белорусы в августе 2020-го научились обходить блокировки, эксперты рекомендуют "совершить тестирование технологий низкоорбитального спутникового интернета (Kuiper / OneWeb / StarLink) над территорией Беларуси для дальнейшего использования".



