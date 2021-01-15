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Резко похолодает. Коммунальные службы на вахте

15.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы. Причина — резкое похолодание (до конца недели местами прогнозируется похолодание до -29 градусов), сообщает пресс-служба Мингорисполкома.


Уборка снега в Минске / БЕЛТА

Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы. Причина — резкое похолодание (до конца недели местами прогнозируется похолодание до -29 градусов), сообщает пресс-служба Мингорисполкома. Власти столицы поставили задачу обеспечить в условиях возможных сильных морозов бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание городских территорий.

В Минске организуют круглосуточные дежурства аварийно-восстановительных бригад, приостанавливают плановые земляные работы, чтобы избежать риска повреждения инженерных сетей в сложных погодных условиях. Сформировано 46 бригад "по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде". В морозные дни будут работать и 92 бригады городской аварийной службы, "Минсккоммунтеплосети" и "Минскводоканала", пишет Еврорадио.

Городские власти отмечают, что создан необходимый запас топлива для бесперебойной работы общественного транспорта в условиях сильных морозов. Они обещают, что салоны транспортных средств будут обогреваться.
 
Теги: Минск
 
 
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Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы. Причина — резкое похолодание (до конца недели местами прогнозируется похолодание до -29 градусов),...
 
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