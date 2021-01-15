ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси появится экспертиза качества медпомощи

15.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подводя итоги совещания у Лукашенко, отметил, что в Беларуси фактически появится совершенно новый закон о здравоохранении.





Изменения коснулись половины статей, также появились еще две новые главы, сообщает пресс-служба Минздрава.
 
Пиневич считает, что закон в таком виде полностью будет соответствовать вызовам сегодняшнего дня, он закладывает правовые основы для совершенствования системы на 7–9 лет вперед.
 
В стране вводится новый вид экспертизы качества медпомощи. Еще появилось понятие клинико-экономической (фармакоэкономической) экспертизы. Она нужна для отбора наиболее экономически выгодных и безопасных медицинских технологий.
 
Документ расширяет возможности использования отделений дневного пребывания. В этом случае пациентам предусмотрены лекарственные средства и медицинские изделия в пределах республиканских формуляров за счет бюджета, как и при стационарном лечении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подводя итоги совещания у Лукашенко, отметил, что в Беларуси фактически появится совершенно новый закон о...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске на территории больницы скорой помощи произошел пожар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by