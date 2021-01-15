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В Беларуси аккредитовано первое национальное рейтинговое агентство

15.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первое национальное рейтинговое агентство ООО "БИК Рейтингс" аккредитовано в Беларуси, сообщили в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

"Национальный банк Республики Беларусь аккредитовал и включил в реестр рейтинговых агентств общество с ограниченной ответственностью "БИК Рейтингс". Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 12 января 2021 г. № 7", - говорится в сообщении.

Кроме того, НББ согласовал методологию ООО "БИК Рейтингс" по присвоению корпоративных рейтингов. Она применима для оценки кредитных рейтингов организаций – резидентов Республики Беларусь. "Вместе с тем, не предусмотрено применение методологии к банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", лизинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кооперативным организациям в силу особенностей их функционирования. Методология также не предусматривает оценки эмитируемых (выдаваемых) финансовых инструментов эмитента", - уточнили в Нацбанке.
 
 
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Первое национальное рейтинговое агентство ООО "БИК Рейтингс" аккредитовано в Беларуси, сообщили в пресс-службе Нацбанка Беларуси.
 
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