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В Витебске на территории больницы скорой помощи произошел пожар

15.01.2021 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне вечером спасатели выезжали на пожар в Витебскую больницу скорой помощи.

В Витебске на территории больницы скорой помощи произошел пожар

По данным МЧС, возгорание произошло в одноэтажном железобетонном здании резервной дизельной электростанции больницы.

В результате пожара были повреждены электрощит и силовые кабели. Пострадавших нет.

Электроснабжение больницы не нарушено. Резервное питание обеспечивается от передвижных дизель-генераторов.

Ремонтники планируют завершить работы сегодня к вечеру.

 
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Накануне вечером спасатели выезжали на пожар в Витебскую больницу скорой помощи.
 
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