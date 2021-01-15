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В Витебске на территории больницы скорой помощи произошел пожар
Источник материала: Навiны
Накануне вечером спасатели выезжали на пожар в Витебскую больницу скорой помощи.
По данным МЧС, возгорание произошло в одноэтажном железобетонном здании резервной дизельной электростанции больницы.
В результате пожара были повреждены электрощит и силовые кабели. Пострадавших нет.
Электроснабжение больницы не нарушено. Резервное питание обеспечивается от передвижных дизель-генераторов.
Ремонтники планируют завершить работы сегодня к вечеру.
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Накануне вечером спасатели выезжали на пожар в Витебскую больницу скорой помощи.
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