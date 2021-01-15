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Латушко назвал «преступления режима Лукашенко только за выборы-2020»

15.01.2021 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко опубликовал в своем телеграм-канале «преступления режима Лукашенко только за выборы-2020».

Латушко назвал «преступления режима Лукашенко только за выборы-2020»

«Вот эту страницу хочет перевернуть Лукашенко, — написал политик. — Вот это белорусский парламент называет адекватными действиями правоохранительных органов. Все это — преступления режима Лукашенко только за выборы-2020. И далеко не все».

Латушко назвал «преступления режима Лукашенко только за выборы-2020»

По его словам, за этими цифрами стоят десятки тысяч судеб честных, свободных белорусов, сотен тысяч белорусов, чьи друзья и близкие пострадали от режима Лукашенко.

«В этом году мы сделаем все, чтобы стать свободной страной — Новой Беларусью», — резюмировал глава НАУ.

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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко опубликовал в своем телеграм-канале «преступления режима Лукашенко только за выборы-2020».
 
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