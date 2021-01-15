ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО

15.01.2021 09:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается совместная тренировка Вооруженных Сил. Ее главная задача – отработать боевые действия подразделений войск ВВС и ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.С самого утра весь личный состав находится в боевой готовности и ожидает своих задач.  

В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО

В ходе учения подразделениям необходимо не только четко и быстро отреагировать на полученную вводную, но и достичь определенной слаженности действий. На все есть строгий норматив. По мере прохождения препятствий тренировка станет все более масштабной. К уже действующим войскам добавятся еще несколько мобильных подразделений, в том числе авиация. А для точности разведки используют беспилотные летательные аппараты.  

В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО

Таким образом, действия всех войск объединятся в единый замысел, а полученный опыт используют во время проведения совместного оперативного учения Беларуси и России «Запад-2021».  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается совместная тренировка Вооруженных Сил. Ее главная задача – отработать боевые действия подразделений войск ВВС и ПВО,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Резко похолодает. Коммунальные службы на вахте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by