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Lada полностью перейдет на платформы Renault

15.01.2021 10:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Groupe Renault разработала новый план своего стратегического развития. Как сообщает пресс-служба французского концерна, инициатором плана был исполнительный директор концерна Лука де Мео. Новую стратегию назвали Renaulution.

Наш рынок глобальные планы Renault не затронут. Для белорусов наиболее интересным пунктом является развитие бренда Lada, который находится под крылом Renault. Согласно плану, российский производитель полностью перейдет на платформы Renault-Nissan и лишится собственных архитектур. Французы намерены унифицировать Lada с Dacia. Бюджетные марки продолжат следовать своей уникальной идеологии, но их развитие будет синхронизировано.

В настоящий момент у Lada есть четыре платформы: «реношная» B0 и собственные базы Granta, Vesta и 4×4 (Niva). В будущем новые Lada будут построены на базе CMF-B-LS (преемник B0). Это позволит снизить стоимость разработки новых моделей и, как следствие, участить обновления и рестайлинги.

В Renault планируют до 2025 года вывести под брендами Lada и Dacia семь совершенно новых моделей. Обещают даже модель C-класса (в этом сегменте Lada еще не выступала).

LADA Vesta I CROSS, 2018 г.в., 54 000 км
оранжевый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
23 020 р.
8950$ / 7364€
LADA Largus I Cross 7 mest, 2018 г.в., 160 000 км
черный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 634 р.
8800$ / 7240€
LADA Priora I Рестайлинг, 2013 г.в., 60 930 км
серебристый, лифтбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
11 189 р.
4350$ / 3579€
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Компания Groupe Renault разработала новый план своего стратегического развития. Как сообщает пресс-служба французского концерна, инициатором плана был исполнительный...
 
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