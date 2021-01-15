Мы знаем, чем вы будете заниматься по пятницам. В Минске покажут отличные старые фильмы

Источник материала: Tut.by

В Минске на большом экране покажут культовые фильмы мирового кинематографа — картины Вуди Аллена, Стэнли Кубрика, Орсона Уэллса, Франсуа Трюффо и других авторов. Показы будут проходить в Музее-мастерской Азгура по пятницам с 15 января по 5 марта. Билеты — 7 рублей.

Показы пройдут в рамках киноклуба «Cinemascope. Антология» — программа рассчитана не только на искушенных синефилов, но и на тех, кто хочет разбираться в искусстве кино. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, на время сеанса зрителям выдают беспроводные наушники. Рассказываем, что посмотреть.

«Энни Холл» (1977)

Страна: США

Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Вуди Аллен, Дайана Китон, Тони Робертс, Кэрол Кейн, Пол Саймон, Шелли Дювалл, Джанет Марголин



Кадр из фильма

Энни Холл — девушка, раскрашивающая яркими красками жизнь нью-йоркского невротика и умеренно успешного комика Элви Сингера. Энни и Элви встречаются и расстаются, ссорятся и мирятся, эпизодически навещают друг друга в прошлом — чтобы в конце концов прийти к важному выводу.

«Женщина в песках» (1964)

Страна: Япония

Режиссер: Хироси Тэсигахара

Автор сценария: Кобо Абэ

В ролях: Эйдзи Окада, Киоко Кисида, Хироко Ито



Кадр из фильма

Энтомолог-любитель Ники Дзюмпэй, охотясь за насекомыми в песчаной пустыне, опаздывает на последний автобус, и местные жители приглашают его переночевать в их деревне в доме у молодой женщины. Дом находится на самом дне ямы в песке, куда Дзюмпэя спускают по веревочной лестнице. На следующее утро энтомолог обнаруживает, что лестница исчезла, а он оказался пленником в этой яме и теперь должен помогать женщине выгребать песок, постоянно наносимый песчаными бурями.

«Лолита» (1962)

Страна: Великобритания

Режиссер: Стэнли Кубрик

В ролях: Шелли Уинтерс, Сью Лайон, Джеймс Мейсон, Питер Селлерс



Кадр из фильма

Эмигрант из Европы Гумберт Гумберт, недавно приехавший в Рамсдэйл, Нью-Хэмпшир, в смятении чувств разработал хитроумный план. Он собирается жениться на Шарлотте Хэйз. Таким образом он всегда сможет находиться рядом со своей возлюбленной — прелестной дочерью Шарлотты.

«Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью» (1995)

Страны: Великобритания, Германия, Япония

Режиссеры: Стивен и Тимоти Квай

В ролях: Марк Райленс, Элис Крайг, Готфрид Джон, Дэниел Смит



Кадр из фильма

Сюрреалистическая притча о свободе и рабстве. Юноша, ищущий свое место в жизни, попадает в похожий на странное сновидение Институт Бенджамента, где учат только одной науке — покорности. Но даже учителя мечтают о свободе.

«Печать зла» (1958)

Страна: США

Режиссер: Орсон Уэллс

В ролях: Чарлтон Хестон, Джанет Ли, Орсон Уэллс, Джозеф Каллейа, Аким Тамирофф



Кадр из фильма

Печатью зла отмечен маленький городок на американо-мексиканской границе. Ее оттиск ложится и на главных героев этого мрачного триллера. В частности, на мексиканского агента отдела по борьбе с наркотиками Мигеля Варгаса, превращающегося из законопослушного мужа и полицейского в мстительного безумца, на его невинную жену Сьюзан, погруженную преступниками в пучину наркотического транса, и на американского полицейского Хэнка Куинлана, продавшего душу дьяволу наживы.

«Обед нагишом» (1991)

Страны: Канада, Великобритания

Режиссер: Дэвид Кроненберг

В ролях: Питер Уэллер, Джуди Дэвис, Иэн Холм, Джулиан Сэндс, Рой Шайдер, Моник Меркюр



Кадр из фильма

Жизнь Уильяма Ли полна неожиданностей. И выручает его только способность ничему не удивляться. Оказывается, рядом с людьми обитает множество невероятных существ, среди которых попадаются просто ужасные экземпляры, способные подчинять себе волю людей. В единоборстве с этим злом Уильям продирается сквозь непостижимые дебри изменившейся действительности.

«Выкорми ворона» (1976)

Страна: Испания

Режиссер: Карлос Саура

В ролях: Ана Торрент, Кончи Перес, Маите Санчес, Джеральдина Чаплин, Моника Рэндалл



Кадр из фильма

Ана и две ее сестренки рано остались без матери. Ненамного пережил жену их легкомысленный отец. Девочки продолжают жить в большом мадридском доме с парализованной бабушкой, служанкой и тетей-опекуншей, пытающейся создать видимость семейного гнезда. Строгая атмосфера и воспоминания о любимой матери вынуждают чувствительную Ану укрываться в воображаемом мире.

«400 ударов» (1959)

Страна: Франция

Режиссер: Франсуа Трюффо

В ролях: Жан-Пьер Лео, Клер Морье, Альбер Реми, Ги Декомбль, Патрик Оффе, Жорж Фламан



Кадр из фильма

Антуан Дуанель считается трудным подростком. Его мать слишком занята своей жизнью, отчим не имеет влияния ни на жену, ни на приемного сына… Нелепое стечение обстоятельств приводит мальчика в колонию для трудновоспитуемых. Зная, что его ждет еще большее наказание, он все равно сбегает за ворота колонии и бежит к морю, которое он так мечтал увидеть.