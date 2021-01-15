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Мы знаем, чем вы будете заниматься по пятницам. В Минске покажут отличные старые фильмы
Источник материала: Tut.by
В Минске на большом экране
Показы пройдут в рамках киноклуба «Cinemascope. Антология» — программа рассчитана не только на искушенных синефилов, но и на тех, кто хочет разбираться в искусстве кино. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, на время сеанса зрителям выдают беспроводные наушники. Рассказываем, что посмотреть.
«Энни Холл» (1977)
Страна: США
Энни Холл — девушка, раскрашивающая яркими красками жизнь нью-йоркского невротика и умеренно успешного комика Элви Сингера. Энни и Элви встречаются и расстаются, ссорятся и мирятся, эпизодически навещают друг друга в прошлом — чтобы в конце концов прийти к важному выводу.
«Женщина в песках» (1964)
Страна: Япония
Энтомолог-любитель Ники Дзюмпэй, охотясь за насекомыми в песчаной пустыне, опаздывает на последний автобус, и местные жители приглашают его переночевать в их деревне в доме у молодой женщины. Дом находится на самом дне ямы в песке, куда Дзюмпэя спускают по веревочной лестнице. На следующее утро энтомолог обнаруживает, что лестница исчезла, а он оказался пленником в этой яме и теперь должен помогать женщине выгребать песок, постоянно наносимый песчаными бурями.
«Лолита» (1962)
Страна: Великобритания
Эмигрант из Европы Гумберт Гумберт, недавно приехавший в Рамсдэйл, Нью-Хэмпшир, в смятении чувств разработал хитроумный план. Он собирается жениться на Шарлотте Хэйз. Таким образом он всегда сможет находиться рядом со своей возлюбленной — прелестной дочерью Шарлотты.
«Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью» (1995)
Страны: Великобритания, Германия, Япония
Сюрреалистическая притча о свободе и рабстве. Юноша, ищущий свое место в жизни, попадает в похожий на странное сновидение Институт Бенджамента, где учат только одной науке — покорности. Но даже учителя мечтают о свободе.
«Печать зла» (1958)
Страна: США
Печатью зла отмечен маленький городок на американо-мексиканской границе. Ее оттиск ложится и на главных героев этого мрачного триллера. В частности, на мексиканского агента отдела по борьбе с наркотиками Мигеля Варгаса, превращающегося из законопослушного мужа и полицейского в мстительного безумца, на его невинную жену Сьюзан, погруженную преступниками в пучину наркотического транса, и на американского полицейского Хэнка Куинлана, продавшего душу дьяволу наживы.
«Обед нагишом» (1991)
Страны: Канада, Великобритания
Жизнь Уильяма Ли полна неожиданностей. И выручает его только способность ничему не удивляться. Оказывается, рядом с людьми обитает множество невероятных существ, среди которых попадаются просто ужасные экземпляры, способные подчинять себе волю людей. В единоборстве с этим злом Уильям продирается сквозь непостижимые дебри изменившейся действительности.
«Выкорми ворона» (1976)
Страна: Испания
Ана и две ее сестренки рано остались без матери. Ненамного пережил жену их легкомысленный отец. Девочки продолжают жить в большом мадридском доме с парализованной бабушкой, служанкой и тетей-опекуншей, пытающейся создать видимость семейного гнезда. Строгая атмосфера и воспоминания о любимой матери вынуждают чувствительную Ану укрываться в воображаемом мире.
«400 ударов» (1959)
Страна: Франция
Антуан Дуанель считается трудным подростком. Его мать слишком занята своей жизнью, отчим не имеет влияния ни на жену, ни на приемного сына… Нелепое стечение обстоятельств приводит мальчика в колонию для трудновоспитуемых. Зная, что его ждет еще большее наказание, он все равно сбегает за ворота колонии и бежит к морю, которое он так мечтал увидеть.
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В Минске на большом экране покажут культовые фильмы мирового кинематографа - картины Вуди Аллена, Стэнли Кубрика, Орсона Уэллса, Франсуа Трюффо и других авторов....
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