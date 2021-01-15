США внесли в санкционный список Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Администрация Дональда Трампа в последние дни его президентства внесла в черный список девять китайских компаний, включая авиастроительную компанию Comac и производителя мобильных телефонов Xiaomi. Список опубликован на сайте Министерства обороны США, сообщает РБК .



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Американцам запрещается инвестировать в попавшие в списки компании, поскольку Вашингтон подозревает их в связях с китайским военно-промышленным комплексом. Американские инвесторы обязаны избавиться от активов этих компаний к 11 ноября 2021 года.

Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года, обязывающим Министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих китайским военным или контролируемых ими. По информации агентства, Пентагон к настоящему времени добавил в этот список 35 компаний, включая нефтяного гиганта CNOOC и ведущего китайского производителя микросхем SMIC.

Ранее 14 января Министерство торговли США объявило, что ужесточает контроль за поставками товаров и технологий в адрес Главного управления Генерального штаба Минобороны России — российской военной разведки, а также военных разведок Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи. Новое регулирование вступает в силу 16 марта 2021 года.

По действующим правилам, американские экспортеры и так не могут поставлять ряд чувствительных с точки зрения национальной безопасности США товаров разведывательным службам России, Китая и Венесуэлы, включая электронные детали и компоненты, авионику, системы информационной безопасности и т.д. Новые правила расширяют эти ограничения на все товары, подлежащие экспортному регулированию Минторгом США, то есть любые товары, технологии, оборудование, материалы, программное обеспечение, которые в широком смысле можно отнести к продукции «двойного назначения».

Кроме того, физическим и юридическим лицам США будет запрещено посредничать при поставке товаров иностранного (неамериканского) происхождения военным разведкам России, Китая, Ирана и т.д., а также оказывать им услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.