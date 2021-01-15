Айтишница подала жалобу после ночи на Окрестина и пребывания в больнице. Ей пришел ответ из СК

Источник материала: Tut.by

В августе QA-инженер провела ночь на Окрестина. Потом попала в больницу с тяжелой травмой — переломом надколенника. Ногу, по словам девушки, сломали ей при задержании сотрудники ОМОНа. Вчера QA опубликовала у себя на странице в фейсбуке ответ СК, передает dev.by .



Фото: TUT.BY

В документе говорится, что «по результатам проверки» Советский районный отдел Следственного комитета решил отказать пострадавшей в возбуждении уголовного дела.



Источник: dev.by

Вот что писала девушка о своем задержании в конце августа:

— Омоновцы пинками погнали нас в сторону автозаков. Я не помню точно, в какой момент меня ударили по колену. Кажется, меня сбили с ног этим ударом, но и когда я уже лежала на асфальте — меня били ногами в берцах. Помню резкую боль в колене, что не могла наступать на ногу, когда меня волокли в автозак.

То, что это перелом, я поняла сразу и пыталась хоть как-то фиксировать колено в нужном положении, что осложнялось тем, что проходящие омоновцы порой пинали по тому же колену.

А на этом фото — заключение врача.



Источник: dev.by