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Айтишница подала жалобу после ночи на Окрестина и пребывания в больнице. Ей пришел ответ из СК
Источник материала: Tut.by
В августе QA-инженер
В документе говорится, что «по результатам проверки» Советский районный отдел Следственного комитета решил отказать пострадавшей в возбуждении уголовного дела.
Вот что писала девушка о своем задержании в конце августа:
— Омоновцы пинками погнали нас в сторону автозаков. Я не помню точно, в какой момент меня ударили по колену. Кажется, меня сбили с ног этим ударом, но и когда я уже лежала на асфальте — меня били ногами в берцах. Помню резкую боль в колене, что не могла наступать на ногу, когда меня волокли в автозак.
То, что это перелом, я поняла сразу и пыталась хоть как-то фиксировать колено в нужном положении, что осложнялось тем, что проходящие омоновцы порой пинали по тому же колену.
А на этом фото — заключение врача.
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После Окрестина девушка попала в больницу с тяжелой травмой - переломом надколенника.
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