Температура будет падать с каждым часом. Синоптики предупреждают о похолодании до -30 градусов и даже ниже

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Настоящая календарная зима все больше набирает обороты. Несмотря на то что праздник Крещения мы отметим на следующей неделе, с 15 января в Беларусь придут суровые морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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По прогнозам синоптиков, температура начнет падать буквально с каждым часом и к выходным ночью перешагнет 30-градусную отметку со знаком минус. Утепляйтесь и берегите себя!

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