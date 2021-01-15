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Температура будет падать с каждым часом. Синоптики предупреждают о похолодании до -30 градусов и даже ниже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Настоящая календарная зима все больше набирает обороты. Несмотря на то что праздник Крещения мы отметим на следующей неделе, с 15 января в Беларусь придут суровые морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прогнозам синоптиков, температура начнет падать буквально с каждым часом и к выходным ночью перешагнет 30-градусную отметку со знаком минус. Утепляйтесь и берегите себя!
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Температура будет падать с каждым часом. Синоптики предупреждают о похолодании до -30 градусов и даже ниже
Новости Беларуси. Настоящая календарная зима все больше набирает обороты. Несмотря на то что праздник Крещения мы отметим на следующей неделе, с 15 января в...
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