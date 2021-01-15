Источник материала: Хартия'97

Экономика убытков: большинство флагманов Беларуси низкоэффективно 15.01.2021, 10:10

Они находятся под угрозой.

Власти подвели печальные итоги финансового года. Свыше половины крупных и средних предприятий выживает на честном слове, пишет banki24.by .

Статистика финансов выходит с некоторым лагом по сравнению к производственной. В середине января появляется информация за 11 месяцев. По этим данным заметно, что основная часть главных предприятий страны находится под угрозой.

Чтобы оценить эффективность работы предприятия вне увязки с долговой нагрузкой, стоит обратить внимание на результат работы отдела сбыта. В числовом выражении это выручка, прибыль и рентабельность продаж.

Рентабельность продаж – это соотношение прибыли и выручки от реализации продукции за период времени. Как правило, чем выше рентабельность, тем лучше для предприятия.

Размер рентабельности важен, чтобы определить потенциальную выживаемость предприятия в трудные времена. В данном случае есть две основные опции.

Если предприятие устойчиво работает с хорошим плюсом по рентабельности, то господдержка в кризис не требуется или строго ограничена и дает хороший эффект. Если же рентабельность длительное время низка или отрицательна, то даже списание долгов по кредитам и займам вероятно не спасет предприятие.

По итогам 11 месяцев 54,1% крупных и средних предприятий Беларуси были убыточны или низкорентабельны, в том числе несли убытки от продажи продукции 20,9% компаний, а рентабельность в пределах 0-5% показали 33,2% организаций.

Лучшая ситуация наблюдалась в Минске, где власти зафиксировали 45,8% низкоэффективных компаний. При этом в столице 21,4% флагманов были убыточны, а еще 24,4% имели низкую рентабельность.

Также по Минску отмечалась самая высокая доля предприятий с рентабельностью 30+% – около 6,8%. Отличия столицы от регионов объясняются тем, что в Минске сконцентрированы головные офисы различных компаний, которые обычно являются центрами прибыли. Кроме того, в Минске в принципе выше доля частного сектора в экономике, который работает эффективнее госсектора.

Худшее положение наблюдается в Могилевской области, где доля низкоэффективных предприятий достигла 66,9%. На Могилевщине 23,4% убыточных флагманов и 43,5% низкорентабельных. Кстати, в Могилевской области еще и самая низкая зарплата, если сравнивать с другими регионами.

В Брестской области нашлось всего 16,3% убыточных компаний (минимум по Беларуси) и 33,2% низкорентабельных. Брестчину меньше остальных регионов затронула пресловутая комплексная модернизация. В Витебской области доля низкоэффективных компаний составила 61%, в Гомельской – 57,7%, в Гродненской – 50,2%, в Минской – 55,2%.

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