Источник материала: Хартия'97

В Новополоцке внезапно умер помощник главы горисполкома 15.01.2021, 9:57

Алексей Станевич

фото:belchemoil.by

Ему было 36 лет.

В Новополоцке 14 января внезапно умер 36-летний Алексей Станевич — заместитель директора местного центра предпринимательства и недвижимости, помощник главы горисполкома Дмитрия Демидова, пишет tut.by .

— 14 января скоропостижно ушел из жизни Алексей Андреевич Станевич, заместитель директора КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости», координатор инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, мой помощник. Для каждого, кто знал Алексея Андреевича, он навсегда останется в памяти как отзывчивый человек, ответственный организатор и надежный коллега, — написал в инстаграм глава горисполкома Дмитрий Демидов.

Алексей Станевич окончил Полоцкий государственный университет, Республиканский институт инновационных технологий БНТУ. Преподавал в ПГУ, Полоцком государственном экономическом колледже. В последние годы работал в городском центре предпринимательства и недвижимости, сообщает gorod214.by.

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