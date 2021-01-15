Источник материала: Хартия'97

Спортивное обнуление России 2 15.01.2021, 9:50

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Cтрана, которой нет.

В России начался очередная информационная битва. После того, как россиян из-за допинговых скандалов WADA обнулила как спортивную страну, и лишила на два года права выступать под государственным флагом и гимном, идет кропотливая работа над тем, чем же заменить запрещенные государственные символы, в частности музыку гимна, пишет «Информационное сопротивление» .

14 января в качестве музыкального суррогата комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать на спортивных соревнованиях песню «Катюша» вместо запрещенного национального гимна. Но сразу поднялась волна критики. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал: «на фоне всего позора это поколение недостойно великой композиции. Их песня — это похороны российского спорта». Прозвучало мнение о непригодности данной темы, ведь это просто суперхит, легенькая тема, а нужен какой-нибудь марш. Другие говорят о квасном патриотизме и былинном героизме, а нужно ведь что-то менее воинственное. Уже выстроилась очередь российских нафталиновых композиторов и таких же «звезд» «голубых огоньков», чтобы наваять «шлягер», прославляющий мощь России. Даже обещают сделать это даром, все-таки нужно же имидж как-то спасать, да и о себе напомнить, мол, жив курилка.

Текущая ситуация как нельзя лучше иллюстрирует прогнивание путинской России на всех этажах. Все, к чему ни прикоснется рука путинизма, начинает чахнуть и загибаться, постепенно вырождается, и становиться прахом. Хорошо известно обещание Путина сделать из России мировую спортивную сверхдержаву. Для него спорт — это такое же поле конкурентной борьбы, как гонка вооружений, навязывание российских опасных вакцин, или экспорт мертвящего «русского мира». И на данном поприще путинисты ведут себя также, как и во всем остальном – играют очень грязно, бесчестно, уничтожая веру в спортивные идеалы. Чего только стоит обещание «обнуленца» данное в 2018 году: «Мы твердо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте. Для этого разработали и реализуем специальный национальный план. Считаем это принципиальным как для России, так и для всего мира…» По факту же все это обернулось в самый скандальный в современной истории спорта допинговый кризис, когда в 2015 году стало известно о массовом приеме российскими спортсменами-олимпийцами запрещенных препаратов. В итоге ряд олимпийских достижений РФ был признан фейковым, и спортсменов, сидящих на веществах, лишили медалей. Позже оказалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не только покрывала принимающих спортсменов, но еще и манипулировала базой данных лаборатории, чтобы скрыть положительные результаты допинг-проб.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) на официальном международном уровне изложил всю истинную суть путинизма: российские власти причастны к «сокрытию сокрытия» государственной допинговой схемы. Именно так клевреты Путина действуют везде: скрывают развязывание войны на Донбассе, отправку наемников в Ливию на помощь Хафтару или хакерские атаки на правительственные организации США. Не говоря уже о том, что российское неспортивное поведение проявилось еще в 2008 году, когда в день открытия Игры XXIX Олимпиады в Пекине напала на Грузию. Просто ничего святого для режима-террористов в этом мире не существует, и спорт здесь не исключение. Очевидно, что спорт «деда» интересует в контексте отбора девочек-гимнасток в гарем себе и своим друзьям-извращенцам. Тут вызывают вопросы пристрастия «обнуленца» к групповым видам спорта, вроде хоккея. Это уже вопрос для анализа сексопатологами на предмет кто кому кремлевский «альфа-самец».

В сухом остатке все идет к тому, что путинская норма «их там нет» распространилась и на спорт, и российские атлеты уже соревнуются без опознавательных знаков. В отличие от российских военных-террористов, спортсмены считают это ужасным позором. Белый флаг, попса вместо гимна, заклеенный герб на форме – «страна, которой нет» — кушайте не обляпайтесь, имперцы.

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