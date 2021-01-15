Источник материала: Хартия'97

Как санкции бьют по карману белорусского режима 3 15.01.2021, 9:44

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Поддерживающие режим предприятия столкнулись с блокировкой счетов и испытывают трудности с поставками комплектующих.

Белорусские власти уже заявляют о задержках комплектующих и материалов для некоторых предприятий, пишет сайт naviny.by .

«Та же Финляндия отказалась поставлять определенные комплектующие. Германия начала сдерживать поставки. Но это очередной стимул для предприятий Министерства промышленности заниматься вопросами импортозамещения. Мы сейчас внимательно посмотрим ту номенклатуру, которая определяет производство конечного продукта, и примем соответствующие решения. Еще один из способов — найти других поставщиков, которые готовы сегодня поставлять продукцию. Не хочет поставлять Европа, есть Китай», — сообщил телеканалу «Беларусь 1» министр промышленности Петр Пархомчик.

О проблемах с поставками комплектующих рассказывал и председатель совета директоров машиностроительного холдинга «Амкодор» Александра Шакутин. ЕС ввел против бизнесмена персональные санкции за «поддержку режима Лукашенко».

«Это санкции ведь не только в отношении меня, они распространяются на всё, чем я владею. И на “Амкодор”, акционером которого я являюсь, тоже. Поступили очень хитро. <...> Да, “Амкодор” тоже потеряет, но это не смертельно. Может, нам удастся те узлы, которые мы брали в Евросоюзе, быстро заместить — поставить из Китая, Южной Кореи или Японии. Или самим эти узлы начать делать. Если есть проблемы, значит, должны быть и пути их решения», — сообщил «Народной воле» Шакутин.

Cерьезные проблемы возникли у санатория «Беларусь» в Друскининкае, который входит в структуру Управления делами президента Беларуси. Swedbank заблокировал счета санатория. Учреждение не может рассчитаться по зарплате с работниками и поставщиками услуг, а также получить финансирование из Беларуси, необходимое для содержания.

Руководство и работники санатория попросили у литовского правительства внести ясность по вопросу их дальнейшей работы и призвали пересмотреть законность применения санкций ЕС, пишет Delfi.

На походе — четвертый пакет санкций

«Санкции, как бы их не называли символическими, однозначно работают. У нас есть сведения, что европейские банки начинают замораживать либо максимально затягивать платежи, проводимые в адрес белорусских компаний с участием государства, потому что у них есть опасения, что они пострадают за сотрудничество с режимом. Если раньше можно было планировать взаимодействие с белорусскими контрагентами в перспективе года или нескольких лет, то сейчас всё сузилось до месяцев и недель. Пока у всех желание поставить сотрудничество на паузу, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация. Европейские партнеры не хотят потерять репутацию, контракты и деньги», — сказал в комментарии ответственный за внешнюю политику и торговлю в Народном антикризисном управлении Анатолий Котов.

По его информации, в двадцатых числах января ожидается четвертый санкционный пакет ЕС в отношении режима Лукашенко. Ограничения могут быть введены против бизнесменов и компаний, которые были кандидатами в третий санкционный пакет, но впоследствии были из него исключены. Среди таких кандидатов назывался бизнесмен Алексей Олексин, интересы которого сосредоточены в банковской, табачной, логистической сферах.

«Мы надеемся, что власть поймет, что репрессии и уничтожение независимого мнения и бизнеса — это путь в никуда. Никто не хочет разрушать экономику, но это делает именно власть. И как бы она не пыталась переложить ответственность на других, посмотреть нужно в зеркало», — подчеркнул Котов.

Сейчас санкции ЕС действуют в отношении 88 физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и репрессии против мирных демонстрантов. В список также попали семь предприятий, которые «поддерживают режим Лукашенко».

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