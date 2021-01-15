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Стали известны 20 самых продаваемых автомобилей в Беларуси

15.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стали известны 20 самых продаваемых автомобилей в Беларуси

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  • 15.01.2021, 9:31
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Стали известны 20 самых продаваемых автомобилей в Беларуси

Опубликован рейтинг.

Белорусская автомобильная ассоциация подвела итоги 2020 года и озвучила Топ-20 самых продаваемых в стране моделей и марок легковых авто, пишет thinktanks.by.

Lada Vesta по-прежнему осталась на первой позиции по продажам среди моделей. Таких машин в Беларуси было раскуплено 4632 единиц. Второе место занял Volksawagen Polo — 4214 авто. Третье место оказалось у почти соотечественника - Geely Atlas. Этих машин было продано 3236 штук.

Далее в списке оказались Kia Rio и Renault Logan Stepway. Их было реализовано в Беларуси 2964 и 2506 авто соответственно.

В Топ-20 марок также первенствовала LADA. Автомобилей этой марки было продано 10342 единиц. Белорусско-китайские производители Geely не смогли обогнать российскую малолитражку, но подобрались к ней вплотную, реализовав в стране 9200 машин. Третье место занял бренд Renault, продав в Беларуси в 2020 году 6892 автомобилей. На четвертом и пятом местах оказались Volkswagen и Kia с результатом 5538 и 3742 соответственно.

Топ-20 моделей, проданных в 2020 в Беларуси


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