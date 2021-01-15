Источник материала: Хартия'97

В –11 мороза в Новой Боровой пропало отопление 3 15.01.2021, 9:23

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Посмотрите, как белорусы поддержали нуждающихся в помощи.

Вчера ночью около 21:30 в Новой Боровой пропало отопление, пишет The Village Беларусь . Управляющая компания А-100 в своем телеграм-канале объяснил, что на котельной ГП «Минрайтеплосеть» случилась авария, но аварийная бригада уже чинит поломку. Около 23:05 отопление в Новую Боровую вернулось. Но за то время, пока его не было, белорусы проявили потрясающую солидарность: в чате жильцов появилось не меньше сотни сообщений от минчан из других районов с предложением прямо сейчас привезти обогреватель или принять на ночлег. Кроме того, за это время к чату присоединилось несколько сотен новых участников.

За последние месяцы Новая Боровая не первый раз остается без отопления, в прошлый раз, в ноябре, там почти трое суток также не было ни холодной, ни горячей воды. Жильцы думали, что власти их наказывают за протестную активность, а власти вели себя странно. Сначала «Минскводоканал» не признавал никаких аварий и поломок; позже появились факты, что поломка действительно есть. На третий день без воды госСМИ сообщали, что проблема устранена, осталось только проверить качество воды. Но воду не включали еще почти сутки. Специалисты говорили, что ремонт такой поломки, которую удалось обнаружить на одной из запорных задвижек, занимает 3-4 часа. Белорусы и тогда проявили потрясающую солидарность — привезли в район сотни бутылей питьевой воды. А жильцы Новой Боровой после этого в знак благодарности закатили дворовую вечеринку для всех, кто им помогал.

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