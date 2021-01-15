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Обложка дня. «Я, флаг, площадь. Все как положено»
15.01.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер российской
Новой газеты
с чемпионкой Беларуси по триатлону 2019 года, лишившейся работы на родине и переехавшей в Москву.
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Обложка дня. «Я, флаг, площадь. Все как положено»
Так выглядит свежий номер российской Новой газеты с чемпионкой Беларуси по триатлону 2019 года, лишившейся работы на родине и переехавшей в Москву.
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