Шендерович: «Российская путинская уже давно близка к лукашенковским стандартам»

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О ближайшей судьбе Алексея Навального.

– В каком-то смысле ближайшая судьба Алексея Навального зависит от того, что возобладает там, на Старой площади, – рассуждает Виктор Шендерович на Эхе Москвы по поводу анонсированного возвращения в Москву российского оппозиционера №1. – Страх перед Путиным, желание во что бы то ни стало обозначить свою заботу о Путине и свое рвение или минимальный здравый смысл. Вот мы увидим 17-го числа, что там возобладало.

Они сами загнали себя в ситуацию, в совершенный угол. Сами загнали собственным шантажом. Они пытались не пустить Навального в Россию, еще может быть попытаются. Они всячески пытались его напугать. И не получилось.

Теперь они должны либо показать всей России, всему миру, что они блефовали и трусили его появления. Либо пойти на жесткач в соответствии со своими собственными заявлениями. Они сами себя загнали в очередной раз в довольно поганый угол.

И я бы тут порадовался, если бы не белорусские аналогии, а российская путинская уже давно близка к лукашенковским стандартам. Он тоже сам себя загнал в угол с Марией Колесниковой. В ситуации с Марией Колесниковой, которую пытались выпихнуть из страны, но она не дала этого сделать. Точно так же Навального пытаются выпихнуть из страны. Он не дает этого сделать. Ничто не помешало Лукашенко просто запереть Колесникову. Как ни в чем ни бывало.

Ничто не может помешать им запереть Навального, конечно. К сожалению, деградация, коматозное состояние общественной жизни в России таково, что ничто не может помешать им это сделать.