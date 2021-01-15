Белорусов просят помочь пересчитать птиц

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Добровольцы с 15 по 31 января займутся наблюдениями за синицами и воробьями. Присоединиться к "народной науке", а заодно подкормить птиц предлагает общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" .

Подобная акция проводится в различных странах мира. Так, к примеру, в Великобритании, благодаря бердвотчерам, удалось заметить сокращение популяции скворцов. Несмотря на то, что эта птица вредит плодовым садам, ее роль трудно переоценить в борьбе с гусеницами и слизнями на огородах и уничтожении насекомых, которые досаждают домашним животным.

В Беларуси особое внимание уделят популяциям воробья (полевого и домового), а также синиц. Птицы особенно в надвигающиеся морозы нуждаются в зимней подкормке.

Чтобы помочь пернатым, любители природы предлагают установить кормушки с сырыми семенами подсолнуха или несоленым и некопченым салом. Далее в течении часа наблюдать, кто же прилетит за лакомством. Самым удачливым доведется увидеть не только распространенных, но и редких птиц – лесных и перелетных. Фотографиями и описанием "охоты" энтузиасты предлагают делиться в соцсетях.

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