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Белорусов просят помочь пересчитать птиц

15.01.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Добровольцы с 15 по 31 января займутся наблюдениями за синицами и воробьями. Присоединиться к "народной науке", а заодно подкормить птиц предлагает общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны"

© CC0 / Pixabay / skeeze
Наступает год козодоя

Подобная акция проводится в различных странах мира. Так, к примеру, в Великобритании, благодаря бердвотчерам, удалось заметить сокращение популяции скворцов. Несмотря на то, что эта птица вредит плодовым садам, ее роль трудно переоценить в борьбе с гусеницами и слизнями на огородах и уничтожении насекомых, которые досаждают домашним животным.

В Беларуси особое внимание уделят популяциям воробья (полевого и домового), а также синиц. Птицы особенно в надвигающиеся морозы нуждаются в зимней подкормке.

Чтобы помочь пернатым, любители природы предлагают установить кормушки с сырыми семенами подсолнуха или несоленым и некопченым салом. Далее в течении часа наблюдать, кто же прилетит за лакомством. Самым удачливым доведется увидеть не только распространенных, но и редких птиц – лесных и перелетных. Фотографиями и описанием "охоты" энтузиасты предлагают делиться в соцсетях.

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие две недели любой желающий может повесить кормушку и в течение одного часа следить и подсчитывать пернатых.
 
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