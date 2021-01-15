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Российские миротворцы в Карабахе сделали первые прививки вакциной "Спутник V"

15.01.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Вакцинирование проводится в два этапа: первый продлится до 31 января, второй – до 21 февраля. 

© Sputnik / Максим Блинов
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Около двух тысяч доз доставили в Нагорный Карабах накануне в специальных термоконтейнерах, сообщили в Министерстве обороны РФ. 

С 15 по 31 января весь личный состав получит первый компонент вакцины, а с 1 по 21 февраля – второй компонент. Одними из первых препарат вкололи представителям командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащим медицинских подразделений.

"Вакцина доставляется к нам в замороженном виде, при подготовке ее к введению, мы ее размораживаем, при этом личный состав проходит барьерный осмотр. Если противопоказаний нет, то человека вакцинируют. Каждого военнослужащего регистрируют, заводят на него специальный сертификат, в котором указаны даты введения первого, а в последующем и второго компонентов вакцины", - рассказал начальник медицинского пункта штаба РМК в Нагорном Карабахе Алексей Кручинин.

© Photo : Министерство обороны РФ
Российские миротворцы в Карабахе сделали первые прививки вакциной "Спутник V"

После проведения вакцинации каждый миротворец в течение 30 минут находится под наблюдением: медики, таким образом, контролируют возможное проявление аллергической реакции.

Напомним, с 10 ноября 2020 года на территории Нагорного Карабаха объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. Для контроля над "режимом тишины" в регионе развернут миротворческий контингент РФ, его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

"Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Теги: Минск
 
 
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В общей сложности военные медики Российского миротворческого контингента получили около двух тысяч доз вакцины "Спутник-V".
 
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