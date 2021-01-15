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"Самое мощное в мире оружие" показали в КНДР на параде
15.01.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв - Sputnik. Баллистическую ракету для подводных лодок назвали самым мощным в мире оружием во время военного парада в КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (
В мероприятии принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын: он принимал парад, стоя на главной трибуне. Собравшаяся публика приветствовала его выкриками: "Ура!", "Ким Чен Ын", "Преданная защита!" и цветами, отмечает ЦТАК.
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© REUTERS / KCNA
Военный парад в КНДР
"Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Парад состоялся в четверг, 14 января, и был приурочен к VIII съезду Трудовой партии Кореи. В последний раз подобное мероприятие в Северной Корее организовывали в прошлом году в честь 75-летия Трудовой партии.
Реакция Японии
"Я понимаю это как демонстрацию военной силы. Были представлены "подводные стратегические баллистические ракеты" и другие многочисленные баллистические ракеты. Вместе с США и Южной Кореей мы продолжаем сбор и анализ информации", - цитирует министра обороны Японии Нобуо Киси
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Власти Северной Кореи провели военный парад, лидер КНДР Ким Чен Ын принял его, стоя на главной трибуне.
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