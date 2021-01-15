"Самое мощное в мире оружие" показали в КНДР на параде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв - Sputnik. Баллистическую ракету для подводных лодок назвали самым мощным в мире оружием во время военного парада в КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

В мероприятии принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын: он принимал парад, стоя на главной трибуне. Собравшаяся публика приветствовала его выкриками: "Ура!", "Ким Чен Ын", "Преданная защита!" и цветами, отмечает ЦТАК.



Военный парад в КНДР © REUTERS / KCNA



Военный парад в КНДР © REUTERS / KCNA



Военный парад в КНДР © REUTERS / KCNA



Военный парад в КНДР © REUTERS / KCNA 1 / 4 © REUTERS / KCNA Военный парад в КНДР

"Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Парад состоялся в четверг, 14 января, и был приурочен к VIII съезду Трудовой партии Кореи. В последний раз подобное мероприятие в Северной Корее организовывали в прошлом году в честь 75-летия Трудовой партии.

Реакция Японии

"Я понимаю это как демонстрацию военной силы. Были представлены "подводные стратегические баллистические ракеты" и другие многочисленные баллистические ракеты. Вместе с США и Южной Кореей мы продолжаем сбор и анализ информации", - цитирует министра обороны Японии Нобуо Киси NHK .

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