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Уроженец Украины, который основал PayPal, стал миллиардером

15.01.2021 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После успешного IPO финтех-стартапа Affirm его основатель Макс Левчин стал миллиардером. По оценкам Forbes, его состояние достигло $2,7 млрд. Уроженцу Украины принадлежит 11% акций компании. Кроме того, Левчин является сооснователем платежной системы PayPal.





Дебют на бирже Nasdaq 13 января сделал акции Affirm вдвое дороже. В итоге торговый день ценные бумаги завершили на отметке $97,24. В ходе IPO инвесторы оценили стоимость компании в $12 млрд, но по итогам первых торгов капитализация финтех-стартапа превысила $23,6 млрд.

Как частная компания Affirm привлекала финансирование в сентябре прошлого года — речь шла о $500 млн. Тогда стартап оценивали в пять раз дешевле от текущей капитализации. За четыре месяца его стоимость взлетела на $18 млрд, причем свою роль сыграла пандемия: за лето 2020-го выручка Affirm выросла на 98% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Макс Левчин запустил свой сервис в 2012 году. Affirm предлагает рассрочку для онлайн-покупок и сотрудничает примерно с 6500 продавцами и брендами, среди которых Adidas и Walmart. Компания получает проценты с половины транзакций, а большинство дохода ей приносят выплаты продавцов. При этом на некоторые бренды предусмотрена нулевая ставка рассрочки, скажем, на велосипеды Peloton, хотя именно он принес сервису 30% выручки за третий квартал 2020-го.
 
 
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После успешного IPO финтех-стартапа Affirm его основатель Макс Левчин стал миллиардером. По оценкам Forbes, его состояние достигло $2,7 млрд. Уроженцу Украины принадлежит 11%...
 
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