ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Капский: зарплатная ведомость БАТЭ сокращается. Но даже гранды идут по пути оптимизации расходов

15.01.2021 10:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал о планах развития клуба на ближайшее время.





В 2020 году говорили, что БАТЭ скоро не будет. Сейчас уже 2021-й. Уверен, наш клуб будет развиваться и дальше. Понятно, зарплатная ведомость сокращается. Но надо оценивать то время, в которое мы живем. Почему футбол должен отличаться от того, что происходит в экономике, в мире? Даже гранды идут по пути оптимизации расходов, по поиску новых возможностей финансирования клубов.

Мы тоже находимся в таком поиске. Конечно, хочется надеяться, что наши партнеры останутся с нами. С некоторыми из них договоренности уже достигнуты, с некоторыми еще предстоит разговаривать. Молодые футболисты — это вклад в будущее, это потенциальные трансферы. Футбол может существовать за счет участия в еврокубках, за счет развития игроков. Два года мы без таких еврокубков, потому будем надеяться на развитие игроков.

Понятно, что кроме всего этого мы диверсифицируем свою деятельность и страхуем риски. Ведется работа менеджментом клуба для того, чтобы клуб жил дальше и процветал, — сказал Капский в видеоинтервью сайту БАТЭ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал о планах развития клуба на ближайшее время.
 
Новости дня
Новости разные
 
Lada полностью перейдет на платформы Renault
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by