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Репетицию инаугурации Байдена отложили по соображениям безопасности

15.01.2021 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за проблем с безопасностью. Она была запланирована на воскресенье 17января.





Об этом сообщает Politico.

Команда избранного президента также отменила поездку компании Amtrak из Уилмингтона в Вашингтон, запланированную на понедельник, из-за повышенных требований безопасности.

Комитет по инаугурации президента отказался комментировать изменения, а Секретная служба и Объединенный комитет Конгресса по церемониям инаугурации не ответили на запросы о комментариях.

Команда Байдена также привлекла Лизу Монако, бывшего советника по внутренней безопасности в администрации 444-го президента США Барака Обамы, в качестве временного советника по безопасности в период инаугурации. Монако, которую Байден назначил заместителем генерального прокурора, приостановила свою деятельность, связанную с назначением на время переходного периода и передачи власти.

Ранее сообщалось, что ФБР фиксирует призывы к вооруженным протестам в день инаугурации Байдена.
 
 
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Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за проблем с безопасностью. Она была запланирована на воскресенье 17января.
 
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