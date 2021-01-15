Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против предложения Гончаренко пригласить белорусского тренера вратарей

















В конце декабря клуб не стал продлевать контракт с помощником Виктора Гончаренко Сергеем Овчинниковым, который отвечал за работу с голкиперами армейцев.





Тогда Гончаренко предложил на этот пост кандидатуру белорусского специалиста. Рассматривались кандидатуры известных в прошлом белорусских голкиперов Василия Хомутовского, Александра Федоровича и Андрея Дрозда.





"Спорт-Экспресс" . Капитан москвичей болезненно отреагировал на уход Овчинникова. Однако Игорь Акинфеев выступил против, сообщает. Капитан москвичей болезненно отреагировал на уход Овчинникова.





Окончательное решение клуб пока не принял.



