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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против предложения Гончаренко пригласить белорусского тренера вратарей

15.01.2021 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сегодняшний день не ясно, кто будет тренером вратарей ЦСКА во второй части сезона.





В конце декабря клуб не стал продлевать контракт с помощником Виктора Гончаренко Сергеем Овчинниковым, который отвечал за работу с голкиперами армейцев.

Тогда Гончаренко предложил на этот пост кандидатуру белорусского специалиста. Рассматривались кандидатуры известных в прошлом белорусских голкиперов Василия Хомутовского, Александра Федоровича и Андрея Дрозда.

Однако Игорь Акинфеев выступил против, сообщает "Спорт-Экспресс". Капитан москвичей болезненно отреагировал на уход Овчинникова.

Окончательное решение клуб пока не принял.
 
 
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На сегодняшний день не ясно, кто будет тренером вратарей ЦСКА во второй части сезона.
 
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