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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против предложения Гончаренко пригласить белорусского тренера вратарей
Источник материала: Партизан
На сегодняшний день не ясно, кто будет тренером вратарей ЦСКА во второй части сезона.
В конце декабря клуб не стал продлевать контракт с помощником Виктора Гончаренко Сергеем Овчинниковым, который отвечал за работу с голкиперами армейцев.
Тогда Гончаренко предложил на этот пост кандидатуру белорусского специалиста. Рассматривались кандидатуры известных в прошлом белорусских голкиперов Василия Хомутовского, Александра Федоровича и Андрея Дрозда.
Однако Игорь Акинфеев выступил против, сообщает
Окончательное решение клуб пока не принял.
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против предложения Гончаренко пригласить белорусского тренера вратарей
На сегодняшний день не ясно, кто будет тренером вратарей ЦСКА во второй части сезона.
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