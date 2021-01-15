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«На фоне пустого ВНС демсилы могут представить концепцию развития страны»
Источник материала: Навiны
По мнению директора Института «Политическая сфера» Андрея Казакевича, ответ белорусской оппозиции на
Политолог подчеркивает, пишет
Скептически оценивая
Казакевич считает, что необходимо зафиксировать, что «это актив Лукашенко и в этом заключается их политическая роль».
Идея альтернативного «Схода», говорит политолог, является довольно интересной, если сработает и сможет обеспечить представительство и информационный эффект.
«Чтобы быть успешным, «Сход» должен сформулировать альтернативное видение будущего для Беларуси. На фоне пустого и пропагандистского ВНС демократические силы могут продемонстрировать концентрированное политическое содержание и концепцию развития страны», — резюмировал эксперт.
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По мнению директора Института «Политическая сфера» Андрея Казакевича, ответ белорусской оппозиции на Всебелорусское народное собрание (ВНС) был необходим,...
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