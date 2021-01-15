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Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции «Сельской газеты» со 100-летием со дня выхода первого номера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Сельской газете» исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание – настоящая трибуна для человека, крепко стоящего на земле.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В подшивках издания разных лет – яркие иллюстрации исторических этапов восхождения отечественного агропромышленного комплекса от сохи и косы к высокотехнологичному экспортно ориентированному производству и лидерским позициям на мировом рынке продовольствия.
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Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции «Сельской газеты» со 100-летием со дня выхода первого номера
Новости Беларуси. «Сельской газете» исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание – настоящая трибуна для человека, крепко стоящего на...
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