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Все падают, белорусский рубль растет
Источник материала: Onliner
Несколько суток длилось относительно спокойное поведение валют, даже евро стал забывать о своих новогодних подвигах. Посмотрим, удастся ли продлить этот штиль до конца недели. Напомним, сегодня не последние торги на этой неделе, поскольку суббота объявлена рабочей.
У доллара с утра минус 0,81 копейки. Курс 2,564 рубля.
Евро продолжает дешеветь с ускорением. Уже минус 1,19 копейки, торгуется по 3,1142.
Российский рубль потерял 0,32 копейки. Продается по 3,4884 за сотню.
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