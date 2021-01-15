Все падают, белорусский рубль растет

Источник материала: Onliner

Несколько суток длилось относительно спокойное поведение валют, даже евро стал забывать о своих новогодних подвигах. Посмотрим, удастся ли продлить этот штиль до конца недели. Напомним, сегодня не последние торги на этой неделе, поскольку суббота объявлена рабочей.

У доллара с утра минус 0,81 копейки. Курс 2,564 рубля.

Евро продолжает дешеветь с ускорением. Уже минус 1,19 копейки, торгуется по 3,1142.

Российский рубль потерял 0,32 копейки. Продается по 3,4884 за сотню.

В четверг доллар прибавил 0,25 копейки, стоил 2,5721. Евро потерял 1,07 копейки и продавался по 3,1261. Сотня российских рублей подешевела на 0,04 копейки, за нее давали 3,4915 белорусского рубля.