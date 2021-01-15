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Все падают, белорусский рубль растет

15.01.2021 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько суток длилось относительно спокойное поведение валют, даже евро стал забывать о своих новогодних подвигах. Посмотрим, удастся ли продлить этот штиль до конца недели. Напомним, сегодня не последние торги на этой неделе, поскольку суббота объявлена рабочей.

У доллара с утра минус 0,81 копейки. Курс 2,564 рубля.

Евро продолжает дешеветь с ускорением. Уже минус 1,19 копейки, торгуется по 3,1142.

Российский рубль потерял 0,32 копейки. Продается по 3,4884 за сотню.

Зимняя омывайка «Кругозор» от бобруйского завода – 4 л за 11 р.

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В четверг доллар прибавил 0,25 копейки, стоил 2,5721. Евро потерял 1,07 копейки и продавался по 3,1261. Сотня российских рублей подешевела на 0,04 копейки, за нее давали 3,4915 белорусского рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Несколько суток длилось относительно спокойное поведение валют, даже евро стал забывать о своих новогодних подвигах. Посмотрим, удастся ли продлить этот штиль до...
 
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