Blue Origin испытала пассажирскую капсулу и ракету New Shepard для полетов в космос

Источник материала: Onliner

Успехом завершились испытания модернизированной пассажирской капсулы и ракеты New Shepard компании Blue Origin. Она провела запуск, который транслировался на YouTube.

Ракета стартовала в западном Техасе, через несколько минут от нее отделилась пассажирская капсула, которая преодолела линию Кармана на высоте 100 км, где, как принято считать, проходит граница между атмосферой Земли и космосом. Капсула и ракета успешно вернулись на поверхность.

Это 14-й по счету старт ракеты New Shepard. Впервые на ней летела модернизированная капсула. В ней смогут помещаться шестеро членов экипажей. Ее могут использовать в будущем пилотируемом полете.