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Blue Origin испытала пассажирскую капсулу и ракету New Shepard для полетов в космос

15.01.2021 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Успехом завершились испытания модернизированной пассажирской капсулы и ракеты New Shepard компании Blue Origin. Она провела запуск, который транслировался на YouTube.

Ракета стартовала в западном Техасе, через несколько минут от нее отделилась пассажирская капсула, которая преодолела линию Кармана на высоте 100 км, где, как принято считать, проходит граница между атмосферой Земли и космосом. Капсула и ракета успешно вернулись на поверхность.

Это 14-й по счету старт ракеты New Shepard. Впервые на ней летела модернизированная капсула. В ней смогут помещаться шестеро членов экипажей. Ее могут использовать в будущем пилотируемом полете.

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Успехом завершились испытания модернизированной пассажирской капсулы и ракеты New Shepard компании Blue Origin. Она провела запуск, который транслировался на YouTube.Читать...
 
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