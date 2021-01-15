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США внесли Xiaomi в черный список

15.01.2021 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США внесли Xiaomi в черный список
Иллюстративное фото
Президент Дональд Трамп перед своим уходом успел пополнить список санкционных китайских компаний. Даже несмотря на то, что торговая война между США и Китаем временно затихла. В список попало сразу 9 компаний, среди которых есть известная многим Xiaomi и другие менее «раскрученные» фирмы вроде Comac — производителя авиакосмической техники.

Попадание в черный список означает, что американцам запрещено иметь доли и вкладывать средства в эти китайские компании. Запрет вступает в силу 11 ноября 2021 года, до этого момента инвесторы должны продать свои акции. Об этом сообщает Reuters.

Правительство США руководствуется законом от 1999 года, согласно которому Министерство обороны должно составлять список компаний, связанных с китайскими военными. Правда, до сих пор не было публичных доказательств со стороны американцев, что Xiaomi принадлежит или контролируется военными.

Xiaomi на данный момент — производитель номер 3 по количеству проданных смартфонов в мире. Правда, в США эти смартфоны не продаются официально, только некоторые товары для «умного» дома и мелочи вроде внешних аккумуляторов.

Фондовый рынок уже отреагировал на эту новость. На Гонконгской бирже акции Xiaomi резко упали на 12%.
Неизвестно, будут ли дальше развиваться санкции в отношении Xiaomi или дело ограничится только запретом на покупку акций компании.

Это похоже на ситуацию с Huawei в 2019 году, когда компанию обвинили в слежке за американцами через телекоммуникационное оборудование. С тех пор компании запретили сотрудничать с американскими компаниями и закупать технологии и комплектующие.
 
Теги: Новости
 
 
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Правительство запретило американским инвесторам покупать доли в 9 китайских компаниях, среди которых есть и Xiaomi.
 
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