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Исчезла связь с книгораспространителем Алесем Евдахо. До этого в дверь звонили
15.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный распространитель книг успел сообщить друзьям про возможных «гостей».
Теперь владелец интернет-магазина knihi.by Алесь Евдахо не выходит на связь, его телефон отключен, сообщили «Салiдарнасцi».
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Известный распространитель книг успел сообщить друзьям про возможных «гостей».
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