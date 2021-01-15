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Конгрессмены-республиканцы намерены объявить импичмент Байдену

15.01.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США ситуация с каждым днем накаляется. После того, как Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу, конгрессмены-республиканцы заявили о готовности отомстить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Они намерены объявить импичмент Байдену, который 20 января вступит в должность.    

Конгрессмены-республиканцы намерены объявить импичмент Байдену

По словам нового члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, она планирует внести на рассмотрение Конгресса соответствующий проект резолюции в первый же рабочий день нового главы государства.  

Конгрессмены-республиканцы намерены объявить импичмент Байдену

Политик не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении Байдена, однако упомянула о связях демократа с Украиной.  

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Люди в материале: Дональд Трамп, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин

 
 
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Новости США. В США ситуация с каждым днем накаляется. После того, как Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу, конгрессмены-республиканцы заявили...
 
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