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Конгрессмены-республиканцы намерены объявить импичмент Байдену
Источник материала: СТВ
Новости США. В США ситуация с каждым днем накаляется. После того, как Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу, конгрессмены-республиканцы заявили о готовности отомстить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам нового члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, она планирует внести на рассмотрение Конгресса соответствующий проект резолюции в первый же рабочий день нового главы государства.
Политик не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении Байдена, однако упомянула о связях демократа с Украиной.
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Новости США. В США ситуация с каждым днем накаляется. После того, как Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу, конгрессмены-республиканцы заявили...
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