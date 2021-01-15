Конгрессмены-республиканцы намерены объявить импичмент Байдену

Источник материала: СТВ

Новости США. В США ситуация с каждым днем накаляется. После того, как Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу, конгрессмены-республиканцы заявили о готовности отомстить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они намерены объявить импичмент Байдену, который 20 января вступит в должность.





По словам нового члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, она планирует внести на рассмотрение Конгресса соответствующий проект резолюции в первый же рабочий день нового главы государства.





Политик не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении Байдена, однако упомянула о связях демократа с Украиной.

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