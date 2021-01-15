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Стратком НАТО опубликовал доклад о блокировках Интернета в Беларуси

15.01.2021 11:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Блокировка Интернета стала одним из ключевых катализаторов революционных событий в Беларуси.

Такой вывод сделан в докладе экспертов iSANS, который был опубликован Центр передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации (Стратком).

В августе 2020 года спецслужбы Беларуси попытались реализовать первую в европейской истории полную блокировку доступа к сети Интернет в пределах отдельно взятого государства. Августовские события показали, что в обществе с массовым доступом в Интернет блокировка цифровых коммуникаций вызывает усиление протестного движения, а не его угасание.

9-13 августа 2020 спецслужбы Беларуси по прямому приказу Александра Лукашенко попытались лишить граждан возможности координировать мирные протесты и предотвратить распространение информации о запланированных властями убийствах и пытках мирных протестующих бойцами спецотрядов МВД, КГБ и Сил специальных операций (ССО).

Вопреки ожиданиям руководства Беларуси, блокировка Интернета в августе 2020 вызвала обратный эффект и привела не только к ускорению революционной ситуации, но и к серьезным экономическим потерям.

В разгар протестов Беларусь вышла в глобальные лидеры по использованию инструментов обхода интернет-блокировок. Информация о преступлениях против человечности, которую группа во главе с Александром Лукашенко пыталась скрыть на протяжении 60 часов, попала к интернет-пользователям в концентрированном виде и привела к ускоренной мобилизации протестных групп во всех слоях населения.

Сопутствующие экономические потери, полная остановка цифровой экономики, и инфраструктурный хаос, который парализовал работу государства как института, вынудили спецслужбы Беларуси восстановить публичный доступ к Интернету на четвёртый день протестов.

Руководство Республики Беларусь и сотрудники силовых структур, которые участвовали в блокировке Интернета, нарушили базовое право граждан на доступ к информации, гарантированное Конституцией Республики Беларусь и международными договорами республики. В юридическом смысле эти действия необходимо квалифицировать как одно из серьезных нарушений базовых прав человека, совершенных командой Александра Лукашенко в период операции по вооруженному захвату власти 9-13 августа 2020.

Несмотря на подтвержденную в августе 2020 устойчивость жителей Беларуси к блокировкам сети Интернет со стороны действующего правительства, команда iSANS рекомендует осуществить тестирование технологий низкоорбитального спутникового интернета (Kuiper / OneWeb / StarLink) над территорией Беларуси для дальнейшего использования и продвинутого тестирования сервисов satellite internet constellation в случае новых попыток блокировки доступа со стороны действующего руководства республики.

 
 
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Блокировка Интернета стала одним из ключевых катализаторов революционных событий в Беларуси.
 
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