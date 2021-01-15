Видеофакт: космонавт запечатлел северное сияние с борта МКС

Источник материала: Sputnik Беларусь

С борта МКС российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял на видео в режиме таймлапс северное сияние. Ролик Сергей опубликовал в своем аккаунте Instagram в четверг.

На снятых кадрах северное сияние выглядит как оранжево-изумрудная оболочка планеты со световыми всполохами, которая будто окружает всю Землю.

Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой. Даже ночью можно отчетливо видеть океан, облака и ночные города, а из-за горизонта выплывает Млечный Путь", - написал космонавт в комментарии к видеоролику.

Также Сергей рассказал пользователям соцсети, что оранжевый ореол над Землей образуется из-за ее собственного свечения. Кроме того, космонавт объяснил, что летающие объекты в начале первого кадра являются спутниками, которые стали заметны из-за солнечного свечения.

В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, специалисты из НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японская астронавт Соити Ногути.

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