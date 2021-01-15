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Видеофакт: космонавт запечатлел северное сияние с борта МКС
15.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
С борта МКС российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял на видео в режиме таймлапс северное сияние. Ролик Сергей опубликовал в своем аккаунте Instagram в четверг.
На снятых кадрах северное сияние выглядит как оранжево-изумрудная оболочка планеты со световыми всполохами, которая будто окружает всю Землю.
Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой. Даже ночью можно отчетливо видеть океан, облака и ночные города, а из-за горизонта выплывает Млечный Путь", - написал космонавт в комментарии к видеоролику.
Также Сергей рассказал пользователям соцсети, что оранжевый ореол над Землей образуется из-за ее собственного свечения. Кроме того, космонавт объяснил, что летающие объекты в начале первого кадра являются спутниками, которые стали заметны из-за солнечного свечения.
В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, специалисты из НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японская астронавт Соити Ногути.
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Российский астронавт показал, как выглядят небесные явления из космоса. Смотрите на видео кадры в режиме таймлапс.
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