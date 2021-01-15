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Что изменилось в налогообложении физических лиц в 2021 году? Отвечаем прямо сейчас
15.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
1 января 2021 года был опубликован Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", в котором содержатся важные изменения, касающиеся в том числе и налогов с физических лиц. Одним из новшеств закона является введение с 1 января транспортного налога, который будут обязаны уплачивать владельцы автотранспортных средств.
Как в новом году будет взиматься транспортный налог, кто является его плательщиком, какие изменения в подоходном налоге с физических лиц вступили в силу – на эти и другие вопросы отвечает:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой проходит в пятницу, 15 января, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В пятницу, 15 января, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь проходит онлайн-пресс-конференция на тему: "Изменения в налогообложении физических лиц в 2021...
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