Алла Березовская о задержаниях журналистов в Латвии: настоящая травля

Источник материала: Sputnik Беларусь

Алла Березовская попала в число журналистов, к которым с обыском пришли латвийские правоохранители – причиной стала работа с российскими СМИ. Власти балтийской республики считают, что такое сотрудничество – это нарушение режима санкций Евросоюза.

"Меня подозревают в том, что здесь есть нарушение санкций, но я категорически с этим не согласна. Никто не признал эти издания преступными. Мы живем в свободной стране, и мы имеем право публиковаться там, где считаем нужным", – убеждена Алла Березовская.

По словам журналистки, у нее в доме прошел обыск, изъята вся компьютерная техника, включая планшет внука.

Она рассказывает, что против журналистов официальных российских СМИ в Латвии объявили "настоящую травлю".

"Происходит своего рода расчеловечивание, то есть хотят сказать миру, что те, кто сотрудничает и работает в официальных российских государственных СМИ, – это не журналисты, это пропагандисты, значит на них демократия, свобода слова, права человека могут не распространяться", – объясняет она.

Давление на Sputnik и Baltnews

Sputnik ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения.

Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

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