ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Алла Березовская о задержаниях журналистов в Латвии: настоящая травля

15.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Алла Березовская попала в число журналистов, к которым с обыском пришли латвийские правоохранители – причиной стала работа с российскими СМИ. Власти балтийской республики считают, что такое сотрудничество – это нарушение режима санкций Евросоюза.

YouTube / RT на русском
Стресс-тест с изъятием: экс-редактор Baltnews рассказал о своем деле

"Меня подозревают в том, что здесь есть нарушение санкций, но я категорически с этим не согласна. Никто не признал эти издания преступными. Мы живем в свободной стране, и мы имеем право публиковаться там, где считаем нужным", – убеждена Алла Березовская.

По словам журналистки, у нее в доме прошел обыск, изъята вся компьютерная техника, включая планшет внука.

Она рассказывает, что против журналистов официальных российских СМИ в Латвии объявили "настоящую травлю".

"Происходит своего рода расчеловечивание, то есть хотят сказать миру, что те, кто сотрудничает и работает в официальных российских государственных СМИ, – это не журналисты, это пропагандисты, значит на них демократия, свобода слова, права человека могут не распространяться", – объясняет она.

Давление на Sputnik и Baltnews

Sputnik ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Зампостпреда России при ОБСЕ рассказал о ситуации со Sputnik Латвия

Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проживающая в Латвии журналистка Алла Березовская, сотрудничающая с порталом Baltnews, рассказала о прошедшем у нее обыске. Подробности смотрите на видео.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 40 районов Минска приняли участие в грандиозном флешмобе «Иерусалим»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by