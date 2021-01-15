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Алла Березовская о задержаниях журналистов в Латвии: настоящая травля
15.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Алла Березовская попала в число журналистов, к которым с обыском пришли латвийские правоохранители – причиной стала работа с российскими СМИ. Власти балтийской республики считают, что такое сотрудничество – это нарушение режима санкций Евросоюза.
"Меня подозревают в том, что здесь есть нарушение санкций, но я категорически с этим не согласна. Никто не признал эти издания преступными. Мы живем в свободной стране, и мы имеем право публиковаться там, где считаем нужным", – убеждена Алла Березовская.
По словам журналистки, у нее в доме прошел обыск, изъята вся компьютерная техника, включая планшет внука.
Она рассказывает, что против журналистов официальных российских СМИ в Латвии объявили "настоящую травлю".
"Происходит своего рода расчеловечивание, то есть хотят сказать миру, что те, кто сотрудничает и работает в официальных российских государственных СМИ, – это не журналисты, это пропагандисты, значит на них демократия, свобода слова, права человека могут не распространяться", – объясняет она.
Давление на Sputnik и Baltnews
Sputnik ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия,
© Sputnik / Виктор Толочко
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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Проживающая в Латвии журналистка Алла Березовская, сотрудничающая с порталом Baltnews, рассказала о прошедшем у нее обыске. Подробности смотрите на видео.
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