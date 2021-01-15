Источник материала: Хартия'97

CNN: Трамп переживает, что скандал с импичментом навредит его бренду и он разорится 15.01.2021, 11:12

Дональд Трамп

Фото: EPA

Официальное лицо Белого дома до сих пор не осознает влияние скандала.

Президент США Дональд Трамп опасается, что скандал с его импичментом и его ролью в массовых беспорядках в Капитолии ударит по его бренду и бизнесу. Об этом телеканалу CNN 13 января сказал неназванный советник Трампа, пишет "Гордон" .

Советник считает, что существует реальная вероятность того, что Трамп может в конечном итоге разориться из-за накопленных им долгов и пятен на репутации. Этого сценария опасается и сам американский президент, добавил советник.

При этом, по словам собеседника телеканала, Трамп не осознает масштабов влияния скандала вокруг него на США в целом и на положение страны на международной арене.

Самые крупные организации, работающие под брендом Трампа, это строительный конгломерат Trump Organization и компания Trump Entertainment Resorts, специализирующаяся на игорном и гостиничном бизнесе. Среди менее крупных: Trump Mortgage (ипотечная компания), Trump Sales and Leasing (продажа жилых домов), Университет Трампа (бизнес-образование), "Рестораны Трампа" (расположены в Trump Tower), GoTrump (туристический веб-сайт), Donald J. Trump Signature Collection (линия мужской одежды, мужских аксессуаров и часов) и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .