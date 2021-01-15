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Более 40 районов Минска приняли участие в грандиозном флешмобе «Иерусалим»
Источник материала: Хартия'97
Более 40 районов Минска приняли участие в грандиозном флешмобе «Иерусалим»
Мы сильны, когда мы вместе.
Более 40 районов Минска собрались для участия в танцевальном флешмобе «Иерусалим».
Потрясающее видео опубликовал телеграм-канал
«Юноши и девушки, мужчины и женщины, бабушки и дедушки танцуют, чтобы мы все вспомнили, что свобода, внутреннее достоинство всегда находят выход.
Даже в танце, где красное на белом, как наш флаг, под которым мы идем к новой, свободной и сильной Беларуси.
Мы хотим поделиться с вами, беларусы, энергией, силой, верой в победу! Нас все больше, мы все лучше знаем друг друга. Мы сильнее, когда #МыРазам», — пишут авторы ролика.
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Мы сильны, когда мы вместе.
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