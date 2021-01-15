Источник материала: Хартия'97

Более 40 районов Минска приняли участие в грандиозном флешмобе «Иерусалим» 1 15.01.2021, 10:58

Мы сильны, когда мы вместе.

Более 40 районов Минска собрались для участия в танцевальном флешмобе «Иерусалим».

Потрясающее видео опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

«Юноши и девушки, мужчины и женщины, бабушки и дедушки танцуют, чтобы мы все вспомнили, что свобода, внутреннее достоинство всегда находят выход.

Даже в танце, где красное на белом, как наш флаг, под которым мы идем к новой, свободной и сильной Беларуси.

Мы хотим поделиться с вами, беларусы, энергией, силой, верой в победу! Нас все больше, мы все лучше знаем друг друга. Мы сильнее, когда #МыРазам», — пишут авторы ролика.

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