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Более 40 районов Минска приняли участие в грандиозном флешмобе «Иерусалим»

15.01.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Более 40 районов Минска приняли участие в грандиозном флешмобе «Иерусалим»

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  • 15.01.2021, 10:58
Более 40 районов Минска приняли участие в грандиозном флешмобе «Иерусалим»

Мы сильны, когда мы вместе.

Более 40 районов Минска собрались для участия в танцевальном флешмобе «Иерусалим».

Потрясающее видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Юноши и девушки, мужчины и женщины, бабушки и дедушки танцуют, чтобы мы все вспомнили, что свобода, внутреннее достоинство всегда находят выход.

Даже в танце, где красное на белом, как наш флаг, под которым мы идем к новой, свободной и сильной Беларуси.

Мы хотим поделиться с вами, беларусы, энергией, силой, верой в победу! Нас все больше, мы все лучше знаем друг друга. Мы сильнее, когда #МыРазам», — пишут авторы ролика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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