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Минское «Динамо» попросило «Нью-Джерси» не называть Шаранговича русским

15.01.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское «Динамо» попросило «Нью-Джерси» не называть белорусского нападающего клуба Егора Шаранговича русским.





«Привет, Нью-Джерси Девилз! Благодарим вас за доверие к Егору Шаранговичу и его дебют в НХЛ. Но, пожалуйста, перестаньте называть его русским, как в игровом блоге. Он из Минска, Беларусь, и вся страна теперь поддерживает его и «дьяволов»,- говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня ночью 22-летний хоккеист дебютировал в НХЛ.
 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» попросило «Нью-Джерси» не называть белорусского нападающего клуба Егора Шаранговича русским.
 
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