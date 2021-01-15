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Минское «Динамо» попросило «Нью-Джерси» не называть Шаранговича русским
Источник материала: Партизан
Минское «Динамо» попросило «Нью-Джерси» не называть белорусского нападающего клуба Егора Шаранговича русским.
«Привет, Нью-Джерси Девилз! Благодарим вас за доверие к Егору Шаранговичу и его дебют в НХЛ. Но, пожалуйста, перестаньте называть его русским, как в игровом блоге. Он из Минска, Беларусь, и вся страна теперь поддерживает его и «дьяволов»,- говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня ночью 22-летний хоккеист дебютировал в НХЛ.
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Минское «Динамо» попросило «Нью-Джерси» не называть белорусского нападающего клуба Егора Шаранговича русским.
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