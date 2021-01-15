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Под Брестом школьный автобус снес забор и влетел в дерево

15.01.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Брестском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участие школьного автобуса.

Под Брестом школьный автобус снес забор и влетел в дерево

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась накануне днем на улице Трудовая в деревне Ивахновичи, когда водитель осуществлял подвоз учащихся.

Предварительно установлено, что на закруглении дороги произошло столкновение «ПАЗа» и «Мазды».

Под Брестом школьный автобус снес забор и влетел в дерево

«После столкновения автобус занесло и он совершил наезд на заборное ограждение», — сообщили в ГАИ.

В автобусе, помимо водителя, находилось 11 детей. К счастью, никто не пострадал.

 
 
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В Брестском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участие школьного автобуса.
 
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