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Шарангович дебютировал в НХЛ

15.01.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Форвард национальной сборной Беларуси Егор Шарангович дебютировал в Национальной хоккейной лиге.

Шарангович дебютировал в НХЛ

Сегодня ночью его «Нью-Джерси Дэвилз» под сводами домашней арены «Пруденшиал-центр» уступили в серии буллитов «Бостон Брюинз» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1).

Белорусский хоккеист закончил встречу с коэффициентом полезности +1.

 
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Форвард национальной сборной Беларуси Егор Шарангович дебютировал в Национальной хоккейной лиге.
 
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