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Шарангович дебютировал в НХЛ
Источник материала: Навiны
Форвард национальной сборной Беларуси Егор Шарангович дебютировал в Национальной хоккейной лиге.
Сегодня ночью его «Нью-Джерси Дэвилз» под сводами домашней арены «Пруденшиал-центр» уступили в серии буллитов «Бостон Брюинз» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1).
Белорусский хоккеист закончил встречу с коэффициентом полезности +1.
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Форвард национальной сборной Беларуси Егор Шарангович дебютировал в Национальной хоккейной лиге.
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