ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно девочка камешком поцарапала 12 автомобилей (где-то на тысячу долларов!)

15.01.2021 11:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно на площадке по продаже подержанных машин девочка поцарапала 12 автомобилей. Сумма ущерба — около тысячи долларов. «АвтоГродно» публикует небольшой фрагмент видео, на котором закрыты лица, однако в распоряжении владельцев автокомиса есть кадры с четкой детализацией.

— Днем 30 декабря к нам на площадку пришла семья с детьми. Пока взрослые спокойно осматривали автомобили и приценивались, их старшая дочь гуляла рядом с камешком в руке. Родители даже не видели, что их ребенок ставит метки на кузовах машин, — рассказал владелец автосервиса.

Метки на автомобилях сотрудник площадки заметил ближе к вечеру. Сначала на одном авто, потом на соседнем. Так насчитали 12 машин с подобными «росписями». А после изучения записей с камер увидели, как это произошло.

На место происшествия вызвали милицию. На камерах было видно, что один из членов семьи куда-то звонил. В милиции выяснили, что в это время базовая станция зафиксировала 100 вызовов. По паспортным данным были сверены все владельцы, зарегистрированные на эти номера, но никого похожего не нашлось. На 14 января результата нет. Но у милиции имеются записи с других уличных камер, где четко видны лица.

Представители автосервиса уверены, что родители девочки даже не догадываются об этой ситуации, поэтому просят их связаться с ними. Если те готовы как-то компенсировать ущерб, то заявление из милиции они заберут.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока взрослые спокойной осматривали автомобили и приценивались, их старшая дочь гуляла рядом с камешком в руке.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Горадні адчынілі новы будынак літоўскай амбасады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by