В Гродно девочка камешком поцарапала 12 автомобилей (где-то на тысячу долларов!)

Источник материала: Tut.by

В Гродно на площадке по продаже подержанных машин девочка поцарапала 12 автомобилей. Сумма ущерба — около тысячи долларов. « АвтоГродно » публикует небольшой фрагмент видео, на котором закрыты лица, однако в распоряжении владельцев автокомиса есть кадры с четкой детализацией.

— Днем 30 декабря к нам на площадку пришла семья с детьми. Пока взрослые спокойно осматривали автомобили и приценивались, их старшая дочь гуляла рядом с камешком в руке. Родители даже не видели, что их ребенок ставит метки на кузовах машин, — рассказал владелец автосервиса.

Метки на автомобилях сотрудник площадки заметил ближе к вечеру. Сначала на одном авто, потом на соседнем. Так насчитали 12 машин с подобными «росписями». А после изучения записей с камер увидели, как это произошло.

На место происшествия вызвали милицию. На камерах было видно, что один из членов семьи куда-то звонил. В милиции выяснили, что в это время базовая станция зафиксировала 100 вызовов. По паспортным данным были сверены все владельцы, зарегистрированные на эти номера, но никого похожего не нашлось. На 14 января результата нет. Но у милиции имеются записи с других уличных камер, где четко видны лица.

Представители автосервиса уверены, что родители девочки даже не догадываются об этой ситуации, поэтому просят их связаться с ними. Если те готовы как-то компенсировать ущерб, то заявление из милиции они заберут.