Новые ноутбуки Apple станут похожи на iPhone 12

Источник материала: Tut.by

Известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо раскрыл подробности про два еще не анонсированных ноутбука Apple. Об этом сообщает MacRumors .



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Компания, по словам Куо, работает над новыми версиями MacBook Pro с экранами диагональю в 14 и 16 дюймов. Внешне устройства станут напоминать нынешние смартфоны компании — iPhone 12. Так, лэптопы обзаведутся более плоскими гранями без изгибов. Аналитик пишет, что это станет «самым значительным обновлением дизайна MacBook Pro за последние пять лет».

Далее идет, на наш взгляд, спорная информация. Куо утверждает, что от панелей Touch Bar откажутся. Якобы вместо них вернут обычные функциональные клавиши. А еще вернут зарядный разъем MagSafe и «дополнительные разъемы». Кроме того, новинки будут использовать исключительно процессоры разработки самой Apple — на версии с Intel рассчитывать не стоит.

Куо пишет, что анонс аппаратов произойдет в третьем квартале года.